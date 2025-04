​ Mit einem 7,5-Tonner-LKW machten sich die Modellbauer am Dienstag auf den Weg, der einen Tag zuvor mit 46 Segmenten der 41 laufenden Meter langen Modellbahnanlage (Grundfläche 19 mal 7 Meter) beladen wurde.

In den vergangenen Wochen hatten die sechs aktiven Mitglieder im Werkraum der Grundschule Obereschach noch mal letzte Hand an die Anlage gelegt, damit die Präsentation vor den Augen des Fachpublikums Bestand hat.

Die Modellbahn-Gruppe „Dem Holz auf der Spur“ bildete sich im Rahmen der Vorbereitungen zur Landesgartenschau in VS, als eines ihrer Mitglieder zuvor solche Module in der Schule in Dauchingen entdeckt hatte. Bei der Landesgartenschau wurde dann Forst und Holz erstmals thematisiert.

Systematisch erweitert

Mit den Jahren wurde die Anlage systematisch erweitert, vor allem in der Coronazeit. Je nach Platzangebot kann die Anlage verschieden groß zusammengesetzt werden. Die multifunktionale Forstwirtschaft mit den drei Waldfunktionen Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion ist das Thema der Anlage. Besonders die rund 1400 maßstabsgetreu verlängerten und optimierten Fichten, Kiefern und Tannen fallen ins Auge.

In diesem Modellwald arbeiten zahlreiche Unikate von Forstspezialmaschinen und Forstwirten. Sämtliche Arbeiten, die durch Forstpersonal erledigt werden, sind dargestellt: Holzernte durch Forstwirte und Harvester, Holzrücken durch Forwarder, Pflanzung, Unterhaltung von Waldwegen und Waldspielplätzen.

Wie im Leben

Wie im täglichen Leben missachten auch hier im Modell zahlreiche Erholungssuchende die zu ihrer Sicherheit dienenden Absperrungen. Ein besonderes Schmankerl ist die Darstellung einer Sicherheitsfällung an einem Tunnelportal durch ein interaktives Funktionsmodell mit Sound: Der Fällvorgang eines Baumes fast in Echtzeit.

In Champions League

Wie schafft man es, in die Champions League des Eisenbahn-Modellbaus eingeladen zu werden? Wenn die richtigen Leute einen vorschlagen, erklärten Wolfgang Riedel und Jörg-Dieter Klatt vom Eisenbahn-Club Villingen.

Es ist nicht die erste Ausstellung, in der sie diese Thematik vorgestellt haben. Da erregte man schon auch Aufmerksamkeit von Besuchern und Beobachtern von weiter her. Auch in Fachzeitschriften wurde das von ihnen im Modellbau umgesetzte Thema Forstwirtschaft besprochen, als eine bundesweit wohl einmalige Anlage.