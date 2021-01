Alles neu Rottweiler Fasnet in Zeiten von Corona

Das Publikum, das sich zahlreich versammelt hatte – mit Abstand und Mundschutz versteht sich – nahm’s glücklich mit mehrfachem Hu-hu-hu zur Kenntnis.

Aber nicht nur in der oberen Hauptstraße wurde eifrig geläutet, auch in den Gässle im ganzen Städtle waren Glocken zu hören. An vielen Erkern und Fenstern hatten sich die Menschen versammelt und waren dem Aufruf des Narrenmeisters gefolgt. Aber auch in den Außenbezirken wie auf der Charlottenhöhe, am Charlottenwäldle erklangen so manche Gschellglocken.

Die ersten Klepfer waren pünktlich zu Dreikönig auch uff der Gass‘. Klepfen ist schließlich erlaubt. Und der Abstand stimmt ja dabei ja allemal. Und schließlich kann man ja nicht alles verbieten, wie gestern mehrfach von Fasnetsbegeisterten zu hören war.

...als wärnix gewesen

Nachdem die Glocken fünf Minuten lang kraftvoll geläutet wurden, was offenbar auch ordentlich in die Arme geht, wurde es wieder still im Städtle. Die Straßen waren wie leer gefegt und die Stadtleut’ zogen sich wieder in ihre Häuser zurück – als wär nix gewesen.