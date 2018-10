Alles geregelt Kein Abschied von den vertrauten Räumen

Die Aufsteh-Hilfe

"Menschen können sich Dinge besser vorstellen, wenn sie diese testen können", bekräftigt Porsch und schon sitzt die Besucherin auf einem Spezialstuhl, der eher für immobile Menschen gedacht ist, "die kaum noch in der Lage dazu sind, selbstständig aufzustehen". Ein Knopfdruck und unter dem Hintern bläht sich ein Spezialkissen auf, das sich spielend dem Gewicht anpassen kann. Ist das Kissen prall, lässt es sich bequem den Stuhl verlassen. Ein leises "pfff" und das Kissen verliert wieder an Fülle. Friedrich Le Maire legt sich ins Bett, das schräg gegenüber an der Wand steht. Ein Knopfdruck und er wird gebettet, um 90 Grad gedreht, bis das Gestell die Schlafposition erreicht. "Ideal für Menschen, die bettlägerig oder stark eingeschränkt sind; ideal auch für pflegende Angehörige", ergänzt Porsch. Barrierefrei, barrierearm: Die Nachfrage ist da, die Kosten für entsprechende Umbauten oder Umrüstungen auch. Dennoch: Nicht alle Hilfsmöglichkeiten gehen gleich ins Geld. Wer als Privatperson investieren möchte, kann sich im Beratungszentrum Alter und Technik über etwaige Finanzierungsmöglichkeiten informieren lassen. "Außerdem übernimmt manches die Krankenkasse", erläutert Porsch. "Wir möchten einfach darstellen, was in diesem Bereich möglich ist." Sie fungiert auch als Kontaktperson zwischen Senioren und Handwerkern oder sonstigen Institutionen für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter.

Die Küchen-Helfer

Feuerwehrleute können Geschichten darüber erzählen und vielen jüngeren Leuten ist es auch schon passiert: Die Herdplatte ist an, obwohl niemand mehr im Haus ist. Kein Thema für die BEATE-Küche Sensoren spüren sofort, wenn es zu warm wird über den Herdplatten und schalten diese automatisch ab; Tassen sind so konzipiert, dass ältere Menschen nichts verschütten; Kraftverstärker helfen beim Öffnen von Flaschen; auf speziellen Brettchen lässt sich auch mit einem Arm etwas schneiden; Tremorbesteck ist speziell für zittrige Patienten auf dem Markt. Rosita Le Maire geht zu nah am Mülleimer vorbei, der sich wie von Zauberhand öffnet. Auch hier sind Sensoren im Spiel.

Der Schwellen-Schutz

Es ist eine kleine Schwelle, doch für viele alte Menschen ein großes Hindernis: Sicherlich helfen kleine Rampen, deutet Katja Porsch auf die Überbrückungshilfe vom Flur in das Bad. Doch mit einem Trick lassen sich solche Stellen entschärfen. Sie zeigt auf eine beleuchtete und deshalb gut sichtbare Schwelle, an der ein LED-Band klebt. "Das gibt es in jedem Bauhaus." Mit diesen Streifen lasse sich das Unfallrisiko um ein Vielfaches verringern. "1000 hilfreiche Sachen in einer kleinen Wohnung", schwärmt Friedrich Le Maire, während sich seine Frau gerade in eine Art Treppenlift setzt und sich unter leisem Surren erhebt. Zu diesen 1000 kleinen Helfern gehören beispielsweise Lesehilfen für Sehbehinderte oder Vorlesegeräte für erblindete Menschen. Oder Matten, die vor Bett oder Sessel gestellt, jede Bewegung registrieren und sofort ein Signal geben, wenn Rosita oder Friedrich Le Maire umkippen oder stolpern sollten. Und: Bevor die beiden verzweifelt Hausschlüssel oder Handy suchen, hilft die Technik beim Wiederfinden.

Die Alltags-Checker

Und auch Angehörige können sich über Kontrollsysteme in Sicherheit wiegen, wenn Vater oder Mutter alleine in der Wohnung leben: Hat der Papa seine Tabletten genommen, trinkt Mama genügend, hat man an den heutigen Arzttermin gedacht? Mit einem Knopfdruck signalisieren Senioren: "Hab ich, mach Dir keine Sorgen." Wer sich 90 Minuten lang in der Musterwohnung BEATE in der Erzbergerstraße in Schwenningen (im Untergeschoss der Gewerbeschule) umgeschaut hat, der bekommt einen Eindruck davon, wie autonomes Leben im Alter aussehen kann, je nach Fitnessgrad der Betroffenen.