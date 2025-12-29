Alles begann mit einer Ente: Der Lebenshof Federbande in Kappel-Grafenhausen gibt Tieren eine zweite Chance

Lisa und Artur Ribsam betreiben seit Mai den „Lebenshof Federbande“ in Kappel-Grafenhausen. Dort leben überwiegend Hühner, die aus Massentierhaltungen gerettet wurden.
Mit dem kleinen Gehege in ihrem Garten haben sich Artur und Lisa Ribsam aus Kappel-Grafenhausen einen Traum erfüllt. Es ist das Zuhause von acht Tieren, darunter sechs Hühner. Sie haben viel Platz, genug Essen und fühlen sich offenbar pudelwohl. Das war jedoch nicht immer so: Selbstverständlichkeiten wie Zuneigung, frische Luft oder Tageslicht existierten im Leben der Geflügeltiere zuvor nicht.