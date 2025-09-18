Nach Allerheiligen noch Rasen mähen? Warum der Laubsauger „Gift“ ist

Kleines Einmaleins der Rasenpflege im Herbst: Wie hoch man den letzten Schnitt ansetzen sollte - und andere Gartengeheimnisse.
Die Zeit um Reformationstag (31.10.) und Allerheiligen (1.11.) markiert den endgültigen Übergang zum Winterhalbjahr, und der Rasen in Garten und Vorgarten hat in den Sommermonaten Federn gelassen. Starke Sonnenstrahlung, Trockenheit und Nutzung der Fläche zum Spielen oder Feiern hat der Grasnarbe zugesetzt. Braune Stellen und Lücken prägen das Bild, aber bis wann muss mann im Herbst eigentlich mähen?