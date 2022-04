1 Bitte nicht stören: An den Gymnasien im Kreis – hier das Leibniz-Gymnasium in Rottweil – sind die Abiturprüfungen gestartet. Foto: Beyer

Nach Wochen und Monaten des intensiven Lernens ist es nun so weit: In dieser Woche starten auch im Kreis Rottweil die Abiturprüfungen. An den allgemeinbildenden Gymnasien treten 372 Abiturienten an, an den beruflichen Gymnasien sind es 224.















Kreis Rottweil - Schwitzende Hände, jede Menge Nervennahrung und große Erleichterung, wenn es endlich vorbei ist – an diesem Montag haben die Abiturienten an den allgemeinbildenden Gymnasien in den Fächern Italienisch, Portugiesisch und Spanisch den Auftakt gemacht. An den beruflichen Gymnasien starten die Prüfungen ebenfalls mit Spanisch. Am Mittwoch findet die Deutschprüfung statt, am Freitag folgt Englisch und am 3. Mai Mathe, um einige Hauptfächer herauszugreifen.

Vom 25. April bis zum 9. Mai (Haupttermin) und vom 11. Mai bis zum 25. Mai (Nachtermin) werden die Abiturienten der allgemein bildenden Gymnasien schriftlich geprüft, ehe es zwischen 27. Juni und 8. Juli in den mündlichen Teil geht. An den beruflichen Gymnasien laufen die schriftlichen Prüfungen vom 25. April bis 6. Mai (Haupttermin) und vom 12. Mai bis 24. Mai (Nachtermin). Die mündlichen Prüfungen finden zwischen 28. Juni und 8. Juli statt.

Entwicklungen der Zahlen

Mit 372 hat die Zahl der Abiturienten im Kreis Rottweil hat in diesem Jahr an den allgemeinbildenden Gymnasien zugenommen. 2021 waren es noch 359 und 2020 sogar nur 291 Prüflinge. 2019 dagegen traten 385 Schüler zum Abitur an und damit mehr als in diesem Jahr. An den beruflichen Gymnasien ging die Zahl von 257 im Jahr 2021 auf 224 leicht zurück.

30 Minuten mehr Zeit

Da die Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder den Alltag der Abiturienten bestimmt hat, gelten erneut Anpassungen der Rahmenbedingungen. Die Anforderungen bleiben zwar gleich, jedoch wird die Arbeitszeit in allen schriftlichen Prüfungsfächer um 30 Minuten verlängert. Zusätzlich werden den Lehrkräften wie auch im letzten Jahr, für die schriftliche Prüfung weitere Aufgaben zur Vorauswahl zur Verfügung gestellt. So können sie jeweils diejenigen Aufgaben für ihre Prüflinge auswählen, die am besten zum erteilten Unterricht passen. In den Fächern, in denen auch unter normalen Umständen eine Schülerwahl von Aufgaben vorgesehen ist, bleibt diese in vollem Umfang erhalten.

Weitgehend ohne Einschränkungen

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer ist guter Dinge: "Aufgrund der mittlerweile gelockerten Corona-Bestimmungen hat sich die Lage an den Schulen erfreulicherweise entspannt, so dass die Prüfungen jetzt wieder weitgehend ohne Einschränkungen stattfinden können. Ich bin mir sicher, dass sich die Schülerinnen und Schüler gut darauf vorbereitet haben und wünsche ihnen viel Glück und Erfolg."

In ganz Baden-Württemberg nehmen etwa 47400 Schüler an den Prüfungen teil. 31 600 davon an den allgemeinbildenden und 15 800 an den beruflichen Gymnasien.

Ebenso wie das Abitur, starten auch die Abschlussprüfungen für den Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses. Im Regierungsbezirk Freiburg treten rund 15 000 Schüler an. Wir werden uns in den nächsten Tagen im Kreis Rottweil bei den Schülern umhören, wie es für sie gelaufen ist. Wir drücken die Daumen!