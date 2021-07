1 Für ihr Engagement erntet Ioana Papaduic (von links) viel Lob von Katharina Prowald von der Sonnenapotheke und Annette Oster-Haug von BBQ. Foto: Moser

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Als Alleinerziehender im Berufsleben Fuß zu fassen, ist nicht einfach. Deswegen soll das Angebot "Neu starten – Wege in Arbeit" helfen. Warum diese Rechnung bei der Hechingerin Ioana Papaduic aufgegangen ist, berichtet sie unserer Zeitung.

Hechingen - Ioana Papaduic lebt seit Ende 2012 in Deutschland. Damals mit ihrem Mann immigriert, wohnt die heute 33-Jährige mit ihren beiden Söhnen mittlerweile als alleinerziehende Mutter in Hechingen. Beide Kinder gehen in der Zollernstadt zur Schule – und auch für die Mutter heißt es seit vergangenem Jahr noch einmal lernen. Denn im September beginnt Papaduic ihr zweites Ausbildungsjahr als Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte am Hechinger Standort der Sonnenapotheke.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen