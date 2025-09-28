Alle Stimmen ausgezählt: Das ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Epfendorf
1
Es geht für ihn in eine zweite Amtszeit: Mark Prielipp, hier mit Ehefrau Silvia, bleibt Epfendorfs Bürgermeister. Foto: Elena Baur

Das war knapp: Die Epfendorfer schenken Amtsinhaber Mark Prielipp erneut ihr Vertrauen. Er erhielt bei der Wahl am Sonntag 52,1 Prozent der Stimmen von den Wählern.

Was für eine Zitterpartie: Erst gegen 20.40 Uhr wurde am Sonntagabend das Wahlergebnis im Rathaus verkündet. Die Kandidaten saßen bis zur Verkündung wie auf heißen Kohlen. Dann die Auflösung: Amtsinhaber Mark Prielipp hat 787 gültige Stimmen erhalten – gerade einmal 69 mehr als sein Konkurrent – und bleibt damit Epfendorfs Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 58,8 Prozent.

 

Amtsinhaber Mark Prielipp war im Oktober 2017 mit 72,6 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang zum neuen Bürgermeister gewählt worden und hatte damit Peter Boch beerbt. Bei der Wahl hatte er sich damals gegen drei Konkurrenten durchgesetzt. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 64,5 Prozent.

 