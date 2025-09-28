Alle Stimmen ausgezählt: Das ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Epfendorf

1 Es geht für ihn in eine zweite Amtszeit: Mark Prielipp, hier mit Ehefrau Silvia, bleibt Epfendorfs Bürgermeister. Foto: Elena Baur Das war knapp: Die Epfendorfer schenken Amtsinhaber Mark Prielipp erneut ihr Vertrauen. Er erhielt bei der Wahl am Sonntag 52,1 Prozent der Stimmen von den Wählern.







Was für eine Zitterpartie: Erst gegen 20.40 Uhr wurde am Sonntagabend das Wahlergebnis im Rathaus verkündet. Die Kandidaten saßen bis zur Verkündung wie auf heißen Kohlen. Dann die Auflösung: Amtsinhaber Mark Prielipp hat 787 gültige Stimmen erhalten – gerade einmal 69 mehr als sein Konkurrent – und bleibt damit Epfendorfs Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 58,8 Prozent.