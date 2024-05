5 Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Vier Kinder fallen am Samstagabend in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) durch das Dach einer Sporthalle etwa sieben Meter in die Tiefe und verletzen sich schwer. Warum sie auf dem Dach waren, ist noch unklar.









Link kopiert



Vier Kinder sind in Remshalden in der Region Stuttgart durch das Dach einer Sporthalle gefallen und schwer verletzt worden. Sie seien vermutlich beim Spielen durch das Oberlicht des Daches gestürzt - etwa sieben Meter in die Tiefe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Nach dem Unglück im Rems-Murr-Kreis am Samstagabend seien die 13 Jahre alten Kinder mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht worden.