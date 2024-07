Beim Sportverein Vollmaringen freut man sich über steigende Mitgliederzahlen. Bei der Hauptversammlung des Vereins konnten alle Positionen in den Abteilungen besetzt werden und der Blick geht auch schon ins Jahr 2026, wenn dann das 100-jährige Bestehen ansteht.

Vielfältige Aktivitäten prägten das vergangene Vereinsjahr des Sportvereins Vollmaringen (SVV) und jede der drei Abteilungen Wintersport, Fußball und Breitensport setzte dabei eigene Akzente.

Neben den Sportangeboten standen auch ausgebuchte Skikurse und Skiausfahrten, sowie einige Events wie das Neun-Meter-Turnier die traditionellen Theaterveranstaltungen des Trillerbergtheaters auf dem Programm.

Bei der diesjährigen Generalversammlung berichteten Schriftführerin Daniela Steinrode und Daniel Alber, Leitung der Abteilung Fußball, über die zahlreichen Aktivitäten und führten gemeinsam durch die Versammlung.

Spielplatzerneuerung ist herausragendes Projekt

Ein herausragendes Projekt, das im abgelaufenen Vereinsjahr angestoßen und in den kommenden Monaten zu Ende gebracht wird, ist die Erneuerung des Spielplatzes neben dem Sportheim. Dieser war in die Jahre gekommen und wies etliche Baustellen auf. Aus diesen vielen kleinen wurde eine große Baustelle: es entstand die Idee, ein neues Konzept umzusetzen und einen Inklusionsspielplatz für Menschen mit und ohne Handicap zu bauen. Dieses Projekt bildet einen weiteren Meilenstein in der fast 40 Jahre währenden Inklusionsarbeit des SVV.

In diesem Zusammenhang wurde auch über eine Satzungsänderung abgestimmt und die Unterstützung von „Inklusion im und durch Sport und Bewegung“ in die Satzung aufgenommen. Ehrenvorstand Jürgen Kistner, der von Beginn an den Inklusionsgedanken lebt und dieses Thema im SVV verankert hat, erläuterte die Satzungsänderung.

Neuwahlen beim Sportverein

Im Rahmen der Versammlung wurde auch neu gewählt. Ortsvorsteher Daniel Steinrode leitete die Wahlen. Ulrich Schick wurde für zwei weitere Jahre als Vorstandssprecher im Amt bestätigt, ebenso wie Hauptkassier Ludwig Krespach. Neu in den Vorstand gewählt wurde Marco Miller, der diesen nun zunächst für ein Jahr als Vorstandsmitglied unterstützt. Kassenprüfer Jürgen Gutekunst wurde ebenfalls für zwei Jahre wiedergewählt.

Steinrode bedankte sich für das große Engagement des SV Vollmaringen für den Sport aber auch für den Ort: „Unser Zusammenleben vor Ort wird maßgeblich von Vereinen und Ehrenamtlichen getragen und mitgestaltet.“ In diesem Sinne dankte auch die Vorstandschaft den Ehrenamtlichen aber auch allen Mitgliedern für das Engagement und die Unterstützung für den Sportverein Vollmaringen.

800er-Mitgliedergrenze erreicht

Nach einer Vorschau auf das anstehende Vereinsjahr wurden noch die Mitgliederzahlen betrachtet. Und das ist ein Grund zur Freude und Zuversicht: Mit dem Erreichen der 800 Mitglieder zeichnet sich hier weiter ein positiver Trend und steigende Mitgliederzahlen ab. Da ebenso alle Positionen in den Abteilungen besetzt werden konnten blickt der SV Vollmaringen positiv in die Zukunft und wird sich ab Herbst schon erste Gedanken zum anstehenden 100-Jahre-Jubiläum im Jahr 2026 machen.

Mitgliederehrungen für lange Vereinstreue

20 Jahre:

Roland Dlugosch, Elke Graf, Claudia Kabs, Oliver Kabs, Robert Leippi, Marco Müssigmann, Axel Siegmann, Evelyne Siegmann, Christine Straub, Tobias Teufel und Stephanie Weiss

30 Jahre:

Susanne Dlugosch, Roland Groß, Heiko Löffler, Karin Müssigmann, Käthe Nesch und Paula Vogt

40 Jahre:

Ulf Diehl, Wolfgang Miller, Ellen Müssigmann, Michael Raible, Ingrid Rebmann, Ulrich Schick, Hartmut Vogt und Manfred Wirth

50 Jahre:

Anton Heusner, Siegfried Wirth und Uwe Witzke (gleichzeitige Ernennung zum Ehrenmitglied)

Ehrungen von Funktionären für lange Funktionärstätigkeit

Zehn Jahre:

Marco Ackermann (Ehrennadel in Bronze)

15 Jahre:

Thomas Kohrmann (Ehrennadel in Silber)

25 Jahre:

Heidi Baitinger sowie Jens Müssigmann (gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt)

30 Jahre:

Vorstandssprecher Ulrich Schick