Der Europa-Park stellt am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz alle Neuigkeiten zu seiner 50. Saison vor. Unsere Redaktion ist in Rust vor Ort.

Der Europa-Park feiert am 12. Juli 2025 seinen 50. Geburtstag. Die Jubiläumssaison startet bereits am 22. März.

Bei einer Pressekonferenz stellen die Verantwortlichen vor, welche Neuheiten sie für ihr großes Fest geplant haben. Unsere Redakteure Julia Göpfert und Christopher Piskadlo sind vor Ort.

Auf den ersten Blick sehen sie: Der Haupteingang wurde zum Saisonbeginn überarbeitet. Zum einen gibt es einen Torbogen zum 50-Jährigen, zum anderen wurde das aufgeschlagene Buch, das zuvor die Besucher begrüßte, nun durch Statuen von Ed und Edda ersetzt.

Zwei goldene Statuen von Ed und Edda warten noch auf ihren Einsatz, ebenso wie ein Aufsteller zur neuen Attraktion „Grand Prix Ed-venture“.

Goldene Figuren der Masskottchen Ed und Edda warten noch auf ihren Einsatz. Foto: Göpfert

Bier und Schokolade

Ebenfalls auffällig im Eingangsbereich: Zwei große goldene Osterhasen flankieren eine elegante Bude des Schokoladenherstellers Lindt. Zwei Mitarbeiter verteilen Probierhäppchen. Zudem hat der Europa-Park zum Jubiläum ein eigenes Bier herausgebracht – gebraut von der Brauerei Brauwerk.

Rückblick auf die Anfangszeit

Europa-Park-Inhaber Roland Mack erinnert sich zu beginn der eigentlich Pressekonferenz launig an die Eröffnung des Parks. „Mein Vater und ich waren die einzigen, die an den Erfolg geglaubt haben“, blickt er zurück. Als 25-Jähriger übernahm er damals in jungen Jahren Verantwortung. In der Anfangsphase habe es „extreme Sorgen“ gegeben. Personal zu finden, sei schwierig gewesen – die Perspektive war vielen zu unsicher. Auch die Geländesuche war kompliziert. Dann aber wurde es die bekannte Erfolgsgeschichte. „Ich liebe jeden Punkt im Park. Ich könnte jeden Baum umarmen“, so Roland Mack.

Jürgen Mack erinnert sich an einen „kleinen beschaulichen Park“ mit 15 Mitarbeiter, 13 Attraktionen auf 16 Hektar. Heute sind es – mit Rulantica – 130 Hektar und mehr als sechs Millionen Besucher im Jahr. Es sei „kaum zu glauben“ wie rasant sich das Unternehmen entwickelt hat. Dabei hat der Park, so Roland Mack, nicht „einen Euro an Subventionen“ aus der Politik bekommen. Er habe, auch um an das Gelände zu kommen, „in meinem Leben so 1000 Verträge unterschrieben“. Auch mit der Gemeinde habe man sich in Sachen Verkehrsentwicklung zusammengerauft. „Dass man das hinbekommt und zum Hidden Champion wird, ist eine tolle Entwicklung in unserer Zeit.“

