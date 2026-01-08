Alle Kräfte im Einsatz: Werkhof räumt nach Schneefall Lörrachs Straßen

Fahrzeuge von Werkhof und Stadtgrün sind im Einsatz, um Lörrachs Straßen frei zu halten. Die Schneemenge ist überschaubar, aber: Der Werkhof wäre für größere Einsätze gewappnet.
Das bestätigte Christian Werner, Technischer Leiter des Werkhofs, am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung. Nachdem das Team – Werkhof und Stadtgrün arbeiten bei der Schneeräumung Hand in Hand – bereits am Mittwochabend im Einsatz war, wurde gegen 3.30 Uhr in der Früh die nächste Alarmierung ausgelöst. Seit den Morgenstunden befinden sich alle verfügbaren Kräfte – 35 bis 40 Mitarbeiter, so Werner – im Einsatz.