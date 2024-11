A-cappella-Band Sixpack gibt Konzert in Pfalzgrafenweiler

1 Die Gruppe Sixpack gibt am 1. Dezember ein Konzert in der Jakobskirche. Foto: Sixpack

Altbewährte Titel, aber auch bisher noch nicht dargebotene Stücke stehen auf dem Programm, wenn das Vokalensemble Sixpack am Sonntag, 1. Dezember, in der Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler Weihnachtslieder singt.









Seit sechs Jahren tritt das A-cappella-Gesangsensemble Sixpack mit seinem Weihnachtsprogramm „Fürchtet euch nicht, Sixpack singt Weihnachtslieder“ in verschiedenen Gemeinden der Region auf.

Mancherorts kamen die Sänger auch gerne ein zweites oder drittes Mal, bauten die Furcht immer weiter ab und sind dabei, eine Tradition zu etablieren. Lesen Sie auch Es wäre hier inzwischen der Programmtitel „Alle Jahre wieder“ angebracht, meint die Band, die am Sonntag, 1. Dezember, ab 18 Uhr ein Konzert in der evangelischen Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler gibt. Auch ein paar neue Stücke dabei Auf dem Programm stehen, dem weihnachtlichen Brauchtum folgend, vor allem altbewährte Titel – die fünf Sänger von „Sixpack“ beschenken das Publikum diesmal außerdem mit ein paar noch nicht dargebotenen Stücken. Der Eintritt ist frei, das Ensemble bittet um eine Spende.