1 Amazon ist den deutschen Paketdienstleistern als wachsende Konkurrenz ein Dorn im Auge. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Verdi und Betriebsräte der großen Paketdienstleister machen Front gegen Amazon. Allerdings gibt es auch bei den Mitbewerbern Missstände, die abgestellt werden müssen, meint Matthias Schiermeyer.















Link kopiert

Stuttgart - Verdi hat einen Hauptfeind: Amazon. Seit vielen Jahren rennt die Gewerkschaft so unermüdlich wie erfolglos an, um dort für tarifliche Arbeitsbedingungen zu sorgen und um mit immer mehr Mitgliedern einen Fuß in die Tür zu bekommen. Nun bringt Verdi als neue Variante die Belegschaftsvertreter der Mitbewerber in Stellung und macht auch politisch Stimmung gegen Amazon. Allerdings geht es dabei um mehr als um die Machtspielchen einer Gewerkschaft – es geht um die Bewahrung einer auf Sozialpartnerschaft und Respekt aufgebauten deutschen Arbeitswelt.