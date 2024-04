Bei der Kommunalwahl am 9. Juni treten sechs Listen und eine Einzelbewerberin zur Wahl an. Eine Fraktion ist definitiv raus.

Gut acht Wochen vor der Kommunalwahl stehen alle Bewerber fest. Der Lahrer Gemeindewahlausschuss hat bei seiner Sitzung alle 190 Bewerber für den Gemeinderat und die 174 Kandidaten für die Ortschaftsräte zugelassen, gibt die Stadt in einer Mitteilung bekannt.

Alle Wahlvorschläge seien fristgerecht eingegangen, es seien keine Mängel festgestellt worden, die eine Zurückweisung eines Wahlvorschlags erfordert hätten, heißt es aus dem Rathaus. Beanstandungen, die zur Streichung einzelner Bewerber geführt hätten, habe es ebenfalls nicht gegeben.

Für den Gemeinderat kandidieren demnach Listen der Kommunalen Freien Wähler Lahr (KFWL), der Grünen, der SPD, der CDU, der FDP und der AfD. Lukas Oßwald, Rausan Öger und Jürgen Durke, die aktuell noch die Fraktion „Linke Liste Lahr & Stadtrat für Tiere“ bilden, treten nicht mehr an. Dazu kommt hingegen mit Birgit Lemke auf ihrer eigenen Liste eine Einzelbewerberin.

CDU und SPD treten in allen Ortschaftsräten an

Fünf Listen stellen sich zur Wahl des Ortschaftsrats Sulz: KWFL, SPD, CDU, AfD und Grüne. In Reichenbach und Mietersheim treten KWFL, SPD, CDU und AfD an, in Kippenheimweiler KWFL, SPD, CDU und die Liste Birgit Lemke. Jeweils drei Listen – KWFL, SPD und CDU – stehen in Hugsweier und Langenwinkel zur Wahl, in Kuhbach sind es SPD und CDU.

Wahlberechtigt sind Bürger eines EU ab 16 Jahren. In Lahr sind dies laut Stadt 36 319 Menschen: 32 147 mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie 4 172 Bürger eines anderen EU-Mitgliedsstaats. Für sie sind 39 allgemeine Wahlbezirke – 21 in der Kernstadt und 18 in den Stadtteilen – vorgesehen, hinzu kommen zwölf Briefwahlbezirke in der Kernstadt und neun weitere in den Stadtteilen. Die Stadtverwaltung werde die Wahlbenachrichtigungen Ende April 2024 verschicken.