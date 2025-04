All-Tourismus: Bezos schießt Katy Perry und eigene Partnerin ins All

1 Die Raumanzüge wurden von Sanchez entworfen. Foto: Uncredited/Blue Origin via AP/dpa

Rund zehn Minuten Ausnahmezustand mit kurzer Schwerelosigkeit: Popstar Katy Perry und die Partnerin von Milliardär Jeff Bezos haben einen Kurztrip ins All absolviert.









Link kopiert



Van Horn - Die Partnerin von Multimilliardär Jeff Bezos fliegt zusammen mit Popstar Katy Perry kurz ins All - mit Bezos' Rakete. Was sich wie der Beginn eines durchschnittlichen Witzes anhört, ist in Amerika nun passiert. Im Livestream hörte man die Astronautinnen der ausschließlich weiblichen Crew auf über 100 Kilometer Höhe vor Freude rufen und feiern. Eine Person an Bord schien zu schreien: "Wir sind im All!"