Alkoholverbot Rottweil plant Sonderverfügung am Schmotzigen

Für eine Allgemeinverfügung ist ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und höher – im Kreis liegt man derzeit bei rund 90 – der Landkreis zuständig. Thomas Seeger, Leiter des Ordnungsamts im Landratsamt, bestätigt bei einer Telefonkonferenz zum aktuellen Corona-Geschehen am Donnerstag, dass man eine Allgemeinverfügung plane. Dazu werde im Benehmen mit den Städten und Gemeinden der Bedarf für die konkret auszuweisenden Plätze und Ecken angefragt. Rottweil habe bei einer Videokonferenz bereits "ganz klar Bedarf angemeldet", so Seeger. Eine Verfügung erlaube den Gemeinden eine bessere Handhabe bei eventuellen Verstößen. Für Seeger ist klar: "Wir müssen gegensteuern." Seiner Einschätzung nach wird die Inzidenz auch an der Fasnet noch über 50 liegen.

Möglichen Schmotzigenfans, die auch in Corona-Zeiten feiern wollen, soll also gleich ein Riegel vorgeschoben werden. Nächste Woche wollen Stadt und Landratsamt die Sache konkret machen. Wann man das fröhliche Dicht-an-Dicht-Gedränge in der Fußgängerzone wieder sehen wird? Für die diesjährigen Abiturienten fehlt damit jedenfalls eine Stück Schülertradition – auch wenn manchen Beobachtern ein Alkoholverbot auch in "normalen" Jahren wohl ganz recht wäre.