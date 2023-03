Zwei Menschen nach Unfall in Albstadt verletzt

1 Der 35-Jährige hatte 1,5 Promille. (Symbolbild) Quelle: Unbekannt

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Albstadt verletzt worden. Der Unfallverursacher ist unter Alkoholeinfluss gefahren.









Albstadt - Gegen 16 Uhr war der 35 Jahre alte Mann mit seinem Smart auf der Landesstraße 449 aus Richtung Bitz in Fahrtrichtung Neuweiler unterwegs. An der Einmündung zur L 442 bog er nach links in Richtung Albstadt-Tailfingen ab. Dabei übersah er den von rechts kommenden Fiat und es kam zur Kollision.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Smart-Fahrer feststellen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von etwa 1,5 Promille. Der leichtverletzte 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er musste seinen Führerschein und auch eine Blutprobe abgeben.

Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt der 22-jährige Fiat-Fahrer, er musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von rund 20.000 Euro.