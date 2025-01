Nahversorgung in Schwenningen Eine Innenstadt ohne frische Brezeln

In Schwenningens Zentrum eine Brezel oder Brötchen beim Bäcker einkaufen? Das wird schwierig. Zuletzt haben Krachenfels als auch Sternenbäck ihre Filialen geschlossen. Was kann die Stadt da tun? Und sind nun andere Lösungen in Sicht?