1 Der 33-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Am Freitagnachmittag hat die Polizei einen alkoholisierten und aggressiven Mann am ZOB in Tuttlingen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser mehrfach auffällig geworden war.









Am Freitag gegen 17.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Mann, der am ZOB in Tuttlingen mehrere Passanten verbal provozierte und körperlich bedrängte. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt.