1 Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten (Symbol-Foto). Foto: thodonal - stock.adobe.com

Ein Unfall sowie die anschließende Flucht des Verursachers hat am Sonntag Beamte bei Dornhan beschäftigt.









Gegen 16.45 Uhr ist ein 32-jähriger VW Passat-Fahrer auf der Freudenstädter Straße in Richtung Betzweiler gefahren und bog ohne Blinker nach links in die Krankenhausstraße ab, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.