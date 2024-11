Alkohol am Steuer

1 Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen einen betrunkenen Autofahrer, der zuvor in falscher Richtung auf der A 5 gewesen sein soll, aus dem Verkehr gezogen. Foto: /Hildenbrand

Die Polizei hat am Dienstagmorgen auf der A 5 bei Rust wohl Schlimmeres verhindert: Die Beamten zogen einen Falschfahrer aus dem Verkehr.









Link kopiert



Zwei Verkehrsteilnehmer hatten zuvor per Notruf den Geisterfahrer auf der Autobahn gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 46-jährige Autofahrer kurz nach 4 Uhr an der Anschlussstelle Offenburg falsch – in Richtung Karlsruhe – auf die Südfahrbahn der A5 aufgefahren sein, teilt die Polizei mit.