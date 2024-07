Mann kracht gegen parkendes Auto in Meßstetten – Führerschein weg

Alkohol am Steuer

1 Ein Messgerät: Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Offenbar betrunken war ein Mann, der in der Nacht zum Samstag in Meßstetten einen Unfall verursachte.









Erheblich alkoholisiert war ein 33-Jähriger, der am frühen Samstagmorgen in der Kreuzbühlstraße in Meßstetten einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das berichtet die Polizei.