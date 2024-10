Alkohol am Steuer in Altensteig

1 Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt (Symbolfoto) Foto: lassedesignen – stock.adobe.com

Am Sonntag hat die Polizei in Altensteig einen 59-jährigen Fahrer mit 1,6 Promille gestoppt.









Am Sonntagfrühmorgen gegen 4 Uhr fiel einer Polizeistreife in Altensteig ein Ford auf, der in Schlangenlinien fuhr.