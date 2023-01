Alkohol am Steuer

1 Ab 1,1 Promille ist die "absolute Fahruntüchtigkeit" erreicht. Foto: ©weyo-stock.adobe.com

Kreis Calw - Anfang Januar gerät ein 26-jähriger Autofahrer in Altensteig während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn, kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Verletzte gibt es nicht, dennoch ist der Fall bemerkenswert. Denn der junge Mann ist betrunken – sehr sogar. Ein Alkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von etwa drei Promille. Der Führerschein wird einkassiert, den Fahrer erwartet eine Strafanzeige.

Und während die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ab 3,0 Promille von echter Lebensgefahr spricht – von einer Alkoholvergiftung, die Lähmungen, ein Koma oder plötzlichen Atemstillstand und Tod zur Folge haben kann – handelt es sich nicht um einen Einzelfall.

Kurz vor Weihnachten zog die Polizei eine 47-Jährige aus dem Verkehr, die nahe Rohrdorf mit ebenfalls knapp drei Promille Auto gefahren war. Mitte Dezember endete die Fahrt eines 71-Jährigen in Karlsruhe, der rund 3,5 Promille im Blut hatte. Und Ende Oktober kam es bei Lahr im Ortenaukreis zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und sieben Verletzten. Beim Unfallverursacher wurden rund drei Promille gemessen.

Fälle dieser Art kommen immer wieder vor. Sie sind aber nur die Spitze des Eisbergs.

Wie häufig sind im Kreis Calw Menschen mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer?

Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Denn auf jede Fahrt, die der Polizei bekannt wird, kommen mutmaßlich etliche weitere Fahrten, die unentdeckt bleiben. Genaue Zahlen gibt es keine; verschiedene Schätzungen gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer, in diesem Fall die Zahl unentdeckter Fahrten, mehrere Hundert mal so hoch ist wie die Zahl der entdeckten Fahrten.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim, in dem auch der Kreis Calw liegt, wurden im Jahr 2021 laut Verkehrsunfallstatistik insgesamt 863 Fahrten unter Alkoholeinfluss aufgedeckt. Bei 271 davon wurde dies im Rahmen von Unfällen festgestellt. Von diesen Unfällen wiederum ereigneten sich 69 im Landkreis Calw.

Bemerkenswert sind indes die gemessenen Werte. So wurde bei den Unfällen in rund 75 Prozent aller Fälle eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,1 oder mehr Promille registriert. Bei den (zumindest bis zum Kontrollzeitpunkt) folgenlosen Fahrten unter Alkoholeinfluss waren es in 59,1 Prozent der Fälle 1,1 oder mehr Promille.

Was die Alkoholfahrten im Kreis insgesamt angeht, spricht die Polizei von einer niedrigen dreistelligen Zahl. Wird hierbei jedoch eine gewisse Dunkelziffer berücksichtigt, ist statt weniger Hundert eher von mehreren Zehntausend Alkohol-Fahrten pro Jahr im Kreis Calw auszugehen.

Nimmt die Zahl der Fahrten unter Alkoholeinfluss zu?

Ja und nein. Grundsätzlich, so berichtet die Polizei, schwankt die Anzahl der Fälle, in denen Anzeige erstattet wurde, von Jahr zu Jahr. Während diese 2019 im niedrigen dreistelligen Bereich gelegen habe, seien es 2020 etwa 13 Prozent mehr gewesen. 2021 gingen die Zahlen wieder auf etwa den Wert von 2019 zurück, 2022 wiederum liege tendenziell über 2020, listet Christian Koch, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Anfrage auf.

Sicher sei, dass die Fallzahlen hinsichtlich "folgenloser" Trunkenheitsfahrten zwischen 2019 und 2022 anstiegen, während die Fälle, in denen es zu Unfällen kam, rückläufig sind.

Und wie verhält es sich mit Blick auf Verkehrskontrollen? Steigt hier der Anteil derer, die alkoholisiert sind, an? Schwer zu sagen. Denn: Einerseits wird keine Statistik über die Anzahl der Kontrollen vorgehalten, andererseits würden auch keine Daten darüber gesammelt, bei wie vielen Verkehrskontrollen der Polizei die Autofahrer eben nicht alkoholisiert, sondern nüchtern unterwegs waren, berichtet Polizeisprecher Koch.

Immer wieder gibt es Fälle, in denen Menschen mit drei, vier oder fünf Promille noch fahren »können«. Wie ist es möglich, dass jemand mit solchen Werten überhaupt noch geradeaus fahren kann?

Manchmal können selbst Fachleute sich nur wundern: Etwa acht Monate ist es her, dass eine Autofahrerin in Villingen-Schwenningen mit 5,2 Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen wurde. Wie kann das eigentlich sein – wenn doch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bereits ab 3,0 Promille von Lebensgefahr spricht?

"Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb manche Menschen größere Mengen Alkohol ›besser vertragen‹ als andere Menschen", ordnet Koch solche Vorfälle ein. Dies könne "genetisch bedingt sein und/oder auch durch regelmäßiges Trinken ›antrainiert‹ werden". Durch regelmäßigen Alkoholkonsum entwickle der Körper eine Toleranz, sende dann später "Stopp-Signale" wie etwa Übelkeit. Der Polizeisprecher warnt aber: "Dennoch ist die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit bei einer ›trinkfesten‹ Person mit beispielsweise zwei Promille Blutalkoholkonzentration ebenfalls derart eingeschränkt, dass von keiner Eignung für die Teilnahme am Straßenverkehr mehr ausgegangen werden kann."

Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger – welche Regeln gelten für wen?

Die 0,5-Promille-Grenze kennt vermutlich jeder, der irgendwann einen Führerschein erworben hat. Ab diesem Wert ist es grundsätzlich verboten, ein Kraftfahrzeug zu steuern. Abweichungen gelten beispielsweise für Fahranfänger, die bei der Fahrt gar keinen Alkohol im Blut haben dürfen. Bereits ab 0,3 Promille wird jedoch von einer "relativen Fahruntüchtigkeit" ausgegangen. Kommen dann noch Fahrfehler hinzu, die dem Alkoholkonsum zuzuschreiben sind – oder gar ein Unfall – handelt es sich bereits um eine Straftat. Ab 1,1 Promille ist die "absolute Fahruntüchtigkeit" erreicht.

Auch Radfahrer dürfen nicht in jeden Zustand am Verkehr teilnehmen. Wer mit 1,6 Promille und mehr auf den Drahtesel steigt und losfährt, macht sich ebenfalls strafbar. Es drohen eine Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, zwei Punkte ins Flensburg sowie die Pflicht zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Wer bei letzterer durchfällt, verliert in der Regel seinen Führerschein.

Für Fußgänger gibt es übrigens keine Alkoholgrenzwerte. Aber, so warnt die Polizei: "Wer als alkoholisierter Fußgänger einen Unfall verursacht, muss für seinen Schaden haften und hat mit rechtlichen Folgen zu rechnen."