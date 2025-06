Fahrerin mit 2,6 Promille in Bad Dürrheim gestoppt

Alkohol am Steuer

Ein Alkoholtest bei der 56-Jährigen ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Eine stark betrunkene Autofahrerin haben Beamte des Polizeireviers Schwenningen am Mittwochmorgen aus dem Verkehr gezogen.







Am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr kontrollierten die Beamten eine 56-jährige Skoda-Fahrerin in der Kapfstraße in Bad Dürrheim.