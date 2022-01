Betrunkener rammt geparktes Auto in Balingen

Alkohol am Steuer

Erheblich unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer gestanden, der am Freitagabend in der Unteren Dorfstraße in Balingn auf ein geparktes Auto gefahren ist.















Balingen - Der 44-Jährige Fahrer fuhr kurz vor 21 Uhr auf einen am Straßenrand geparkten Wagen. Während der Unfallaufnahme haben die Polizisten beim Fahrer Alkohol gerochen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann betrunken war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.