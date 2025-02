Alkohol am Steuer: Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Unfall in Vöhringen

Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Unfall in Vöhringen

Alkohol am Steuer

1 Kurz vor 23 Uhr kam es zu dem Unfall am Stadtrand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Vöhringen ist ein 47-Jähriger auf den Auflieger seines Vordermannes aufgefahren.









Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat am Samstagabend auf dem Parkplatz des Autohof 24 einen Unfall verursacht. Kurz vor 23 Uhr fuhr ein 47-Jähriger laut Polizei in der Eythstraße mit seinem Sattelzug mit zugezogener Frontscheibengardine wenige Meter vorwärts. Dabei prallte er mit dem vor ihm geparkten Auflieger eines 34-jährigen Mannes zusammen. Hierbei verursachte der Sattelzugfahrer einen Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.