69-Jähriger verursacht Unfall in Stockenhausen

Alkohol am Steuer

1 Mit rund zwei Promille war der Mann am Steuer. (Symbolfoto) Foto: waranyu – stock.adobe.com

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagabend in Stockenhausen ereignet hat.









Gegen 19.25 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Renault die Zillhauser Straße in Richtung Zillhausen als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, in der Folge einen Zigarettenautomaten und eine Hauswand streifte, bevor er über eine angrenzende Grünfläche fuhr und schließlich an einer Haustreppe zum Stehen kam.