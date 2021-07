51-Jähriger kracht nahe Glatten mit Auto in Böschung

Alkohol am Steuer

1 Ein alkoholisierter Ford-Fahrer prallt am Montagmorgen nahe Glatten in eine Böschung und verletzt sich schwer. (Symbolfoto) Foto: kaczor58/ Shutterstock

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagmorgen nahe Glatten alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.

Glatten - Der 51-Jährige fuhr gegen 8.35 Uhr auf der Landesstraße von Glatten in Richtung Einmündung zur Kreisstraße 4760. An der Einmündung fuhr der Ford-Fahrer - laut Polizeibericht vermutlich wegen seiner Alkoholisierung - geradeaus über die querende Kreisstraße hinweg. Das Auto prallte in eine Böschung. Der Fahrer verletzte sich schwer.

Die Polizei nahm einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Die Beamten fanden mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol im Innenraum des Wagens.

Der 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten.

Der Sachschaden am Ford beträgt rund 12.000 Euro.