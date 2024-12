Fünf Autos beschädigt Alkoholisierter 24-Jähriger verursacht Unfall in Schwenningen - drei Verletzte

Drei Verletzte, fünf beschädigte Autos sowie Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf Seestraße in Schwenningen ereignet hat.