22-Jähriger will bei Kontrolle in Meßstetten durch Autofenster flüchten

Alkohol am Steuer

1 Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: waranyu – stock.adobe.com

In der Nacht zum Samstag ist ein 22-jähriger Autofahrer in Meßstetten unter Alkoholeinfluss gefahren und bei der anschließenden Kontrolle ausgerastet.















Meßstetten - Wie die Polizei mitteilt, sollte der 22-Jährige gegen 1 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz mehrfacher Aufforderung blieb der Fahrer mit seinem Auto nicht stehen und fuhr weiter durch Meßstetten. Letztlich hielt er in der Zeppelinstraße an und wollte durch das geöffnete Fenster in der Fahrertüre flüchten.

Hierbei konnte er festgenommen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei der Festnahme und der folgenden Blutentnahme leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.