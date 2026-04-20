Alkohol am Steuer: 13.000 Euro Schaden nach Unfall auf K5913 bei Trossingen

1 Laut Polizei war der Unfallverursacher alkoholisiert. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Auto auf der Kreisstraße 5913 von der Fahrbahn abgekommen und hat Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro verursacht.







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Der 28-jährige Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Seat von Spaichingen in Richtung Schura unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrsschilder sowie kleinere Bäume und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen.