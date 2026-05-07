Aline Rotter-Focken: „Wille schlägt Talent“ – Olympiasiegerin begeistert Albstädter Publikum

Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken referierte in Albstadt über ihre sportliche Karriere. Im Fokus: der mentale Umgang mit Drucksituationen und der steinige Weg in den Leistungssport.
Eine Olympiasiegerin zu Gast in Albstadt – das kommt wahrlich nicht häufig vor. Jüngst konnte jedoch die VDI Bezirksgruppe Zollern-Baar in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und dem Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Albstadt-Sigmaringen eine solche als Referentin für einen Vortrag in den Räumen der Hochschule gewinnen. Aline Rotter-Focken, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Ringen, sprach zum Thema „Wille schlägt Talent“ über mentale Stärke, Selbstführung und den Umgang mit Rückschlägen.