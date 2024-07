1 Maria Merz (von links), Sonja Rittler und die Peruanerin Patricia Rodríguez Díaz aus Chachapoyas. Foto: Friedrich

Für die eine endet ein Jahr Freiwilligendienst in Dunningen, zwei andere stehen kurz vor ihrer Reise nach Chachapoyas in Peru.









Am Sonntag wurden zwei junge Frauen in ihren einjährigen Freiwilligendienst in Chachapoyas, Peru, im Rahmen eines feierlichen Partnerschaftsgottesdienstes ausgesandt. Maria Merz aus Neuler-Schwenningen und Sonja Rittler aus Eriskrich haben sich für einen weltkirchlichen Freiwilligendienst über die Alianza entschieden.