Ein Jahr in Peru – das hat Johanna Weber erlebt

1 Johanna hat ein Jahr in Peru gearbeitet, jetzt ist Patricia aus Peru hier zu Gast, und arbeitet im Dunninger Kindergarten. Foto: Weber

Johanna Weber ist offen, wissbegierig, und hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Sie war in Peru – und hat danach gleich noch ein Praktikum in der Lokalredaktion Rottweil des Schwarzwälder Boten gemacht. Da haben wir Sie doch gleich mal interviewt.









Im Gespräch erzählt uns die 20-Jährige aus Bösingen, die mit der „Alianza“in Dunningen verbunden ist, wie das Jahr sie verändert hat, was wir uns von den Menschen in Peru abschauen können – und natürlich wie sie es beim Schwabo fand. Und auch ihre Besucherin aus Peru, Patricia, haben wir befragt. Sie arbeitet momentan im Kindergarten in Dunningen.