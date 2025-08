Ali Günes beim FC Bräunlingen: Ex-Nationalspieler der Türkei – ein Comeback auf Dauer?

Der 46-Jährige schnürt die Stiefel für den A-Ligisten FC Bräunlingen und schafft gleich ein Doppelpack. Was der Ex-Profi nach seinem Engagement beim SV Türk Singen plant.

Ist dem Bezirksliga-Absteiger FC Bräunlingen auf dem Transfermarkt mit einem Ex-Profi und Nationalspieler ein Coup gelungen? Ali Günes, zuletzt erfolgreicher Coach beim Oberliga-Aufsteiger SV Türk Singen, früher Profi beim SC Freiburg und bei Besiktas sowie Fenerbahce Istanbul (je zweimal türkischer Meister und Pokalsieger), schnürte am Wochenende die Fußballschuhe für den A-Ligisten und erzielte beim 2:0-Testspielsieg gegen den FC Hüfingen beide Treffer.

Ali Günes feiert also ein Comeback? Er sagt und lacht: „Nein, nein. Die Bräunlinger hatten nur zu wenig Spieler, da habe ich einfach ausgeholfen. Der FC hat kurzfristig einen Spielerpass für mich besorgt. Ich habe keine Ambitionen mehr als Spieler.“ Eigentlich.

Zu Besuch bei Türk SV Singen

Klar war, dass Ali Günes am Wochenende auch seinen Ex-Club Türk SV Singen bei dessen Oberliga-Premiere gegen Türkspor Neckarsulm (2:4) besuchte. „Schade, die Jungs begannen gut, führten mit 2:0. Doch dann kippte die Partie in der zweiten Hälfte. Eigentlich muss man gegen solche Gegner punkten, denn die dicken Brocken kommen für meine frühere Mannschaft erst noch“, fieberte Günes vergeblich mit.

Tolle Erinnerungen an die C-Jugendzeit

Apropos Premiere: Sein Auftritt im Dress des FC Bräunlingen war ebenfalls eine nostalgische Besonderheit: „Es war seit der C-Jugend vor 30 Jahren mein erstes Spiel für den FCB“, erklärt Ali Günes.

Wie sah es mit der Fitness aus? „Ich trainiere nicht regelmäßig Fußball, halte mich allerdings fit, bevor ich in der Traditionsmannschaft des SC Freiburg mitwirke.“

Was Ali Günes plant

Und wie geht es bei Günes mit der Trainerkarriere weiter? „Ich hatte Angebote aus der Türkei als Co-Trainer oder Trainer in der ersten und zweiten Liga. Doch das war nichts für mich. Ich bin heimatverbunden und gerne im Schwarzwald. Da fühle ich mich wohl. Also warte ich ab, was sich im weiteren Saisonverlauf noch tut. Gewöhnlich kommt im Herbst wieder Bewegung auf den Trainermarkt – dies sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich.“