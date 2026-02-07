Alfred Marte aus Kniebis: Der Tod als Teil der Lebensplanung

Die Kessler-Zwillinge sahen den Tod als Teil ihrer Lebensplanung. So auch Alfred Marte aus Kniebis, der die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben vertritt.
„Der ‚Freitod‘ der Zwillinge Alice und Ellen Kessler, der berühmten Kessler-Zwillinge, und ihr erklärter Willen, ihr Sterben öffentlich zu machen, hat uns viel geholfen“, sagt Alfred Marte (78). Er ist seit 2015 ehrenamtlicher Vertreter der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) und setzt sich für Selbstbestimmung am Lebensende ein.