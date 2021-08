1 Ein Bild aus der Blütezeit: Das Hotel Alexanderschanze war einst eine beliebte Herberge. Foto: Stadtarchiv Freudenstadt

Das Hotel Alexanderschanze war einst eine beliebte Herberge an der Bundesstraße 28 und in seinen letzten Jahren ein Übernachtungsquartier für Westwegwanderer an der Schwarzwaldhochstraße.

Freudenstadt - Nach dem Tod des letzten Besitzers Walter Gaiser wurde das Haus vom Land Baden-Württemberg erworben. Jetzt hat die Ehefrau von Gaiser viele Postkarten, Bilder und Gästebücher dem Stadtarchiv Freudenstadt als Depositum übertragen. Bis heute markiert das Haus in der Nähe der alten Schanzenanlagen, die aus der Zeit um 1734 stammen, die Straßenkreuzung der Bundesstraßen 28 und 500 (Schwarzwaldhochstraße).

Die Witwe des Hotelbetreibers weiß noch viel über den Alltag im Hotel zu berichten. Sie ist laut Stadtverwaltung froh, dass sie jetzt die interessanten Gästebücher und Bilder von der "Alexanderschanze" im Stadtarchiv gut aufgehoben weiß.

Mit kreativen Reimen und bunten Zeichnungen haben sich viele Gäste in den Büchern verewigt. Interessierte, die gerne Einsicht in die Bilder und Bücher nehmen möchten, können sich mit dem Stadtarchiv, Telefon 07441/89 02 54, oder E-mail an stadtarchiv@freudenstadt.de in Verbindung setzen.