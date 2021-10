Hängebrücke in Rottweil Baustart noch in diesem Jahr

"Ja was ist denn nun mit der Hängebrücke?" Auf diese Nachfrage im Gemeinderat am Mittwochabend in Rottweil machte die Verwaltung – mal wieder – Hoffnung: Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen. "Es gibt nichts, was dagegen spricht", so Oberbürgermeister Ralf Broß.