Alexander Zorniger: Ex-VfB-Coach übernimmt erneut einen Club in Dänemark

Ex-VfB-Coach übernimmt erneut einen Club in Dänemark

1 Alexander Zorniger trainiert ab Juli den dänischen Club Odense BK. Foto: Daniel Löb/dpa/Daniel Löb Alexander Zorniger trainiert ab Juli wieder ein Fußballteam aus Dänemark. Kurios: Bei seinem neuen Arbeitgeber ersetzt er den Aufstiegstrainer.







Link kopiert



Der frühere Bundesliga-Coach Alexander Zorniger arbeitet ab Juli erneut in Dänemark und übernimmt dort einen Aufsteiger. Wie sein neuer Club Odense BK mitteilte, erhält der 57 Jahre alte Fußballtrainer bei dem Erstliga-Rückkehrer einen Vertrag über drei Jahre. Von 2016 bis 2019 hatte Zorniger beim Kopenhagener Club Bröndby IF schon einmal eine Mannschaft in der Superliga trainiert und den Pokal gewonnen.