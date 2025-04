Alexander Wehrle im Spielmacher-Podcast: VfB-Boss findet Zeitpunkt seines Outings „doof“

1 VfB-Chef Alexander Wehrle bereut den Zeitpunkt seines Outings. Foto: /hb/Baumann

Sportlich läuft es für den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart wie gemalt: Nach Platz zwei in der Vorsaison wartet nun das DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld. In einem Podcast hat er über sein Privatleben gesprochen.









Link kopiert



Gerade erst hat Alexander Wehrle einen der größten Erfolge in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart gefeiert. Am Mittwochabend zog die Mannschaft mit einem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig ins Finale des DFB-Pokals ein. Nur einen Tag später ließ der Vereins-Chef im Podcast „Spielmacher – Fußball von allen Seiten“ einen tiefen Einblick in sein Privatleben zu.