Alexander Kutzner ist 100 Tage Hauptamtsleiter in Gutach: Bundestagswahl als Herausforderung

1 Hauptamtsleiter Alexander Kutzner vor dem Rathaus Foto: Kornfeld

Seit 100 Tagen ist Alexander Kutzner Hauptamtsleiter in Gutach. Für ihn ist das ein Zeitpunkt, schon mal ein kleines Resümee zu ziehen. Die vorzeitige Wahl war besonders arbeitsreich, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.









Link kopiert



„Es waren spannende 100 Tage“, blickt Alexander Kutzner zurück. Nach einem „absolut gelungenen Start“, sei er in einem tollen Team herzlich aufgenommen worden. Das gute Miteinander sei sehr wichtig, schließlich verbringe man in der kleinen Verwaltung ja mehr Zeit miteinander als mit der Familie zuhause, so Kutzner.