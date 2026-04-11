Alex Dück DEL2: Strafbefehl – Ex-Schwenninger wird in Bietigheim freigestellt

Mittendrin in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Kassel muss der Steelers-Trainer gehen. Alex Dück streitet die Vorwürfe nach wie vor ab.
Mitten hinein in die laufende Playoff-Halbfinalserie der DEL2 zwischen Kassel und Bietigheim (Serienstand 3:2 für die Huskies) kam am Freitag die Nachricht, dass das Amtsgericht Besigheim auf Erlass der Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Strafbefehl gegen den bisherigen Steelers-Cheftrainer Alexander Dück (früher Profi und Nachwuchstrainer bei den Wild Wings) erlassen hat.