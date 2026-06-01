Alessa-Catriona Pröpster: Von der Intensivstation zurück aufs Siegertreppchen

Die aus Jungingen stammende Bahnrad-Sprinterin Alessa-Catriona Pröpster hat in den vergangenen Monaten ein Wechselbad der Gefühle durchlebt – und sich eindrucksvoll zurückgekämpft.
Was macht eigentlich Alessa-Catriona Pröpster? Die Junginger Bahnrad-Sprinterin, die im Sommer 2024 noch als Ersatzfahrerin der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Paris fuhr, hat schwere Zeiten hinter sich. Voll im Training und in der Form ihres Lebens, wurde die inzwischen 25-Jährige vor einigen Wochen jäh ausgebremst.