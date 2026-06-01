Alessa-Catriona Pröpster: Von der Intensivstation zurück aufs Siegertreppchen

Die aus Jungingen stammende Bahnrad-Sprinterin Alessa-Catriona Pröpster hat in den vergangenen Monaten ein Wechselbad der Gefühle durchlebt – und sich eindrucksvoll zurückgekämpft.

Was macht eigentlich Alessa-Catriona Pröpster? Die Junginger Bahnrad-Sprinterin, die im Sommer 2024 noch als Ersatzfahrerin der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Paris fuhr, hat schwere Zeiten hinter sich. Voll im Training und in der Form ihres Lebens, wurde die inzwischen 25-Jährige vor einigen Wochen jäh ausgebremst.

Nach einer harten Trainingseinheit auf dem Bahnrad-Oval von Frankfurt/Oder unter der Leitung der zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel, in der sie an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen war, hatte Alessa-Catriona Pröpster plötzlich massive gesundheitliche Probleme. Dass sie sich bereits in den Pausen während der Trainingseinheiten übergeben musste, ist unter Bahnrad-Sprintern an sich nichts Ungewöhnliches. Allerdings ging es der Jungingerin auch am Wochenende danach richtig schlecht.

Nur noch acht Prozent Nierenleistung

Nach einer ärztlichen Untersuchung am Olympiastützpunkt in Magdeburg erhielt sie einen ebenso überraschenden wie schockierenden Anruf: Sie wurde sofort auf die Intensivstation der dortigen Klinik beordert. Die Diagnose lautete: nur noch acht Prozent Nierenleistung. Durch das intensive Training konnte ihr Körper die massive Bildung von Laktat, dem Salz der Milchsäure, nicht mehr verarbeiten. Vergiftungserscheinungen waren die Konsequenz daraus.

Nach Hongkong und Malaysia

Nach gezielter Behandlung konnte Alessa Pröpster nach einigen Tagen die Klinik bereits wieder verlassen und unter ambulanter Beobachtung dem weiteren Heilungserfolg entgegensehen. An ein Training war zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich nicht zu denken. Allenfalls leichtes Durchbewegen und Stretching waren möglich. Umso erfreulicher war die Nachricht, dass sie nach fünf Wochen mit Trainingsrückstand zum Weltcup nach Hongkong und Malaysia mitfliegen konnte.

In Hongkong war das Erreichen des Halbfinales unter 45 Starterinnen in ihrer Lieblingsdisziplin, dem japanischen Kampfsprint Keirin, schon ein toller Erfolg. In Nilai (Malaysia) flog die Jungingerin mit drei Tausendstelsekunden Rückstand aus dem Keirin-Turnier.

Bei der Sechs-Bahnen-Tournee

In der vorvergangenen Woche trafen sich die Bahnrad-Spezialisten aus der ganzen Welt dann zur Sechs-Bahnen-Tournee. Alessa-Catriona Pröpster, die für den RV 1904 Vorwärts Offenbach in Rheinland-Pfalz startet, war mit von der Partie.

In Ludwigshafen überraschte die 25-jährige Killertälerin im Keirin in einem internationalen Starterfeld mit dem Sieg. Sie gewann vor der Ukrainerin Alla Biletska und der Polin Nikola Sibiak. In Oberhausen und Darmstadt gewann Pröpster jeweils das kleine Finale und landete damit auf Platz sieben.

Mit schleichendem Plattfuß unterwegs

Nach einem Tag Regeneration fuhr der Bahnrad-Tross weiter nach Dudenhofen. Die „Dudenhofener Badewanne“ ist Alessa-Catriona Pröpsters Heimbahn. Bei extrem heißen Temperaturen trat die Jungingerin, die für das Rheinland-Pfalz-Sprintteam startet, im Sprint-Turnier in die Pedale. Nach der 200-Meter-Qualifikation war sie mit der viertschnellsten Zeit nicht unbedingt zufrieden. Allerdings hatte sie unterwegs ein komisches Fahrgefühl. Es stellte sich heraus, dass sie einen schleichenden Plattfuß im Hinterradreifen hatte.

Der Bundestrainer ist zufrieden

Im Halbfinale hatte sie keine geringere Gegnerin als ihre Nationalmannschaftskollegin, die achtfache Weltmeisterin Lea-Sophie Friedrich. Erwartungsgemäß musste sich Pröpster in zwei Entscheidungsläufen geschlagen geben. Im kleinen Finale um Bronze siegte sie aber in hart umkämpften Läufen erneut gegen Alla Biletska. Als Resümee waren ihr Heimtrainer Frank Ziegler und auch Bundestrainer Jan van Eyden sehr zufrieden mit Alessa-Catriona Pröpsters Comeback.

Jetzt nach L. A. auf die Olympiabahn

In den nächsten Wochen fliegt Alessa-Catriona Pröpster mit der Nationalmannschaft für drei Wochen nach Los Angeles. Dort soll unter anderem die Olympiabahn für die Olympischen Spiele 2028 getestet werden. Außerdem stehen noch die Deutschen Meisterschaften im Juli in Büttgen an. Danach soll es, wenn alles normal läuft, zu den World Championships nach Shanghai gehen.

So geht’s weiter für Alessa-Catriona Pröpster

In den nächsten Wochen



fliegt Alessa-Catriona Pröpster mit der Nationalmannschaft für drei Wochen nach Los Angeles. Dort soll unter anderem die Olympiabahn für die Olympischen Spiele 2028 getestet werden. Außerdem stehen noch die Deutschen Meisterschaften im Juli in Büttgen an. Danach soll es, wenn alles normal läuft, zu den World Championships nach Shanghai gehen.