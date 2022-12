1 In Zukunft sollen im Gutacher Alemoserhof monatlich "Solution-Labs" stattfinden. Foto: Kornfeld

In Sachen "Alemoserhof" tut sich was: Der Notartermin für den Verkauf des Hofgebäudes von der Gemeinde Gutach an den "Zukunftskern" ist auf den 30. Dezember festgelegt worden. Nur das Gebäude wird verkauft, noch nicht das Gelände.















Gutach - Das bestätigt Bürgermeister Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die ersten Studenten aus verschiedenen Studienrichtungen und Ländern kamen im Januar 2022 im Alemoserhof zu einem "Solution-Lab" in Gutach zusammen. Sie arbeiteten gemeinsam an Lösungen für verschiedene Aufgabenstellungen regionaler und überregionaler Unternehmen, Institutionen oder Hochschulen. Seither gab es mehrere solche "Solution-Labs", für die Carsten Hutt die "Auftraggeber" und die Studierenden zusammenbringt.

Vorerst wechselt nur das Hofgebäude den Besitzer

Es war geplant, eine Immobiliengesellschaft zu gründen, die den Alemoserhof und das zugehörige Gelände von der Gemeinde Gutach kaufen sollte, um einen festen Standort für die jeweils einwöchigen "Solution-Labs zu haben. Dort sollten auch Wohnungen entstehen, es war vorgesehen dass jeweils jemand für sechs Monate dort leben kann, um ein Thema umzusetzen.

Die geplante Gesellschaft gibt es, informiert Architekt Hardy Happle, der maßgeblich am Projekt beteiligt ist, im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass nun erst einmal nur das Hofgebäude den Besitzer wechselt, liege daran, dass aktuell Unsicherheiten bei der Planung bestehen. Für die notwendigen Genehmigungen müsse mit einem Jahr gerechnet werden, die Kosten seien daher nicht kalkulierbar. Darum wolle man zunächst ohne Geld von einer Bank auskommen, erklärt Happle.

Das vorhandene Kapital reiche für den Kauf des Gebäudes und notwendige Sanierungen. Drei Zimmer im Erdgeschoss sollen als Arbeitszimmer hergerichtet werden, eine neue Küche ist nötig und im ersten Stock werden Wohnräume für die Studenten entstehen. Insgesamt sind sieben Doppelzimmer geplant.

Ein großer IT-Hersteller übernimmt die entsprechende Ausstattung und auch ein Büroausstatter bringt sich ein. So kann laut Happle ein bis zwei Jahre gut gearbeitet werden. Er nennt im Gespräch eine Summe von 700 000 Euro für den Kauf und die damit entstehenden Kosten sowie die nötigsten Sanierungen.

Nichtsdestotrotz sei man noch auf der Suche nach weiteren Investoren. Diese Suche muss laut Hardy Happle jedoch Mitte Februar abgeschlossen sein.

Ein Ausblick

Zwei "Solution-Labs" haben bereits in diesem Jahr in Gutach stattgefunden. Ein Thema mit dem sich die Studierenden beschäftigten war auch die Entwicklung des Gutacher Dorfkerns (wir berichteten). In Zukunft soll es ein Solution-Lab pro Monat im Alemoserhof geben, so Hardy Happle. Interessierte Unternehmen und auch Themen gibt es bereits genug.