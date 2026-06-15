Alemannen-Realschule Müllheim: Mit der Sanierung hat die Stadt ein „Mammutprojekt“ gestemmt

Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit fand die Generalsanierung der Alemannen-Realschule mit der Einweihungsfeier ihren Abschluss.
Heute besuchen etwa 650 Schüler die Alemannen-Realschule. Mehr als 50 Prozent der Schüler kommen übrigens aus Nachbargemeinden. „Deshalb sollen die betreffenden Gemeinden auch an den Sanierungskosten beteiligt werden“, erinnerte Bürgermeister Martin Löffler. Was als Ertüchtigung des Brandschutzes begonnen hatte, habe sich zu einem „Langläufer“, oder besser gesagt zu einem Mammutprojekt entwickelt, betonte der Bürgermeister.