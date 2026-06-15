Alemannen-Realschule Müllheim: Mit der Sanierung hat die Stadt ein „Mammutprojekt“ gestemmt

Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit fand die Generalsanierung der Alemannen-Realschule mit der Einweihungsfeier ihren Abschluss.

Heute besuchen etwa 650 Schüler die Alemannen-Realschule. Mehr als 50 Prozent der Schüler kommen übrigens aus Nachbargemeinden. „Deshalb sollen die betreffenden Gemeinden auch an den Sanierungskosten beteiligt werden“, erinnerte Bürgermeister Martin Löffler. Was als Ertüchtigung des Brandschutzes begonnen hatte, habe sich zu einem „Langläufer“, oder besser gesagt zu einem Mammutprojekt entwickelt, betonte der Bürgermeister.

Begonnen hatte das Projekt mit der Stellung des Förderantrags im Jahr 2018, im folgenden Jahr seien die ersten Sofortmaßnahmen ergriffen worden. „Schnell wurde uns klar, dass sich das Projekt zu einer Generalsanierung entwickeln wird“, erinnerte Löffler an die Ausgangslage.

Damals sei auch alternativ zur Sanierung auch ein Neubau an einem neuen Standort im Gemeinderat diskutiert worden. „Wir haben uns für die Generalsanierung entschieden“, sagte der Bürgermeister weiter. Grund dafür war laut Löffler auch ein geeigneter Standort.

Der Bürgermeister verwies auf ein ähnliches Projekt in gleicher Dimension in Donaueschingen, wo sich die Kommunalpolitik für einen Neubau entschieden habe. „Der hat doppelt so viel gekostet als unsere Generalsanierung“, berichtete er und zog als Fazit, dass der Müllheimer Gemeinderat mit dem politischen Beschluss für eine Generalsanierung die richtige Entscheidung gefällt habe.

Kostenberechnung lag bei 28 Millionen Euro

Dass das Projekt sehr teuer würde, zeigte die erste konkrete Kostenberechnung in einer Höhe von 28 Millionen Euro – ohne neue Tafeln und Möbeln. Um den fortdauernden Schulbetrieb gewährleisten zu können, habe man das Projekt in 26 Bauabschnitte unterteilt, erinnerte Martin Löffler an die Vorgehensweise. „Am Ende war der fünfjährige Baubetrieb eine logistische Meisterleistung“, lobte der Bürgermeister Architekt, Planer und die beteiligten Baufirmen.

Rechnet man die Kosten für die Ausstattung der Schule zu den tatsächlichen Baukosten hinzu, dann sei die Generalsanierung rund drei Millionen Euro günstiger geworden als ursprünglich berechnet. „Das war die größte Investition Müllheims in eine Bildungseinrichtung“, ordnete Löffler das Projekt in die städtische Baugeschichte ein.

Blick in eines der Klassenzimmer der sanierten Alemannen-Realschule in Müllheim Foto: Volker Münch

Angesichts der hohen Kosten sei die stattliche Förderung in Höhe von fünf Millionen Euro und ein weiterer Nachschlag mit einem Betrag von rund zwei Millionen Euro gering ausgefallen, stellte er fest. Deshalb wolle man die Nachbargemeinden, deren Schüler die Realschule besuchen, an der Finanzierung beteiligen, sagte Löffler und berief sich auf ein höchstrichterliches Urteil. Die Stadt Geislingen hatte vor wenigen Jahren in einer ähnlichen Situation geklagt und vor dem Verwaltungsgerichtshof die Beteiligung der Nachbarkommunen an den Baukosten erstritten.

„Bei uns laufen die Verhandlungen mit den Gemeinden noch“, berichtete Löffler, zeigte sich aber zuversichtlich mit Blick auf eine gemeinsame Lösung.

Belastungen für die Schüler und Lehrer

„Eine fünfjährige Bauzeit mit Lärm und Schmutz muss man erst aushalten können“, meinte Löffler in Richtung Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Realschule. An den verantwortlichen Architekten Mario Eggen und die Fachplaner gerichtet sagte er: „Das Ergebnis ist klasse. Wir hatten hier eine richtig marode Schule, an der lange nichts getan wurde.“

Schulleiter Amadeus Saier bestätigte: „Es gab Belastungen für unsere Schüler und für die Lehrkräfte.“ Doch es habe sich gelohnt, schließlich habe die Schule modern ausgestattete Unterrichts- und attraktive Fachräume wie auch die nötigen Aufenthaltsräume für die Ganztagsschule erhalten. Das Raumkonzept sei unter dem geltenden Motto der Schule „Zusammen – Leben – Lernen“ entwickelt und mit großem Engagement der beteiligten Planer und Baufirmen umgesetzt worden.

Auch wenn praktisch das komplette Gebäude erneuert wurde, eines konnte laut Saier erhalten bleiben und strahle weiterhin mit der eigenen Symbolkraft: die massiven Türgriffe der Aus- und Eingangstüren, die als Motiv die „Eulen aus Athen“ tragen und Sinnbild für die Vermittlung von Wissen, für gemeinsames Lernen und für das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft seien. Außerdem verbinden sie laut Saier die Vergangenheit der Schule mit der Zukunft.

Sanierung als „Operation am offenen Herzen“

„Ein solches Projekt braucht Spontanität und Flexibilität bei den täglichen Herausforderungen. Es war eine Operation am offenen Herzen“, betonte Architekt Eggen, der auf die große Teamleistung aller Beteiligten wie Schulträger, Fachplaner, Schulleitung, Lehrer, Schüler und Baufirmen hinwies.

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Die Schulklassen 5a und 6a wie auch eine Tanzgruppe und die Lehrerband umrahmten die Einweihungsfeier musikalisch.