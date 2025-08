Alemannen-Realschule Müllheim: Der beste Notenschnitt liegt bei 1,1

1 Ein Teil der Preisträger des Abschlussjahrgangs an der Alemannen-Realschule Foto: zVg Insgesamt 113 Schüler der Müllheimer Alemannen-Realschule erhielten in feierlichem Rahmen ihre Zeugnisse und Preise für besondere Leistungen.







Konrektor Felix Gräßlin begrüßte alle Gäste im festlich geschmückten Bürgerhaus. Sarafina Boss und Tizian Klaas moderierten den Abend, während die zehnten Klassen diesen mit eigenen Beiträgen in vielseitiger Form bereicherten: Neben Solostücken am Klavier, Gesang, Tanz und einem Quiz mit Lehrerparodie wurde das Publikum mit einem selbst gedrehten Rap-Video unterhalten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.