Der bewährte Ablauf bleibt bestehen – die Firmen- und Hobbymannschaften zeigen mittwochs und donnerstags ihr Können, bevor es dann beim Beach-Blitz-Turnier um den Hilzinger-Cup, dem Glaswohnen.de-Fun-Turnier und schlussendlich dem German-Beach-Open Turnier zusehends professionellere Spieler in den Sand treibt.

Bereits im Januar waren nur noch vereinzelte Startplätze und so konnte man unkompliziert im Gespräch mit der Gemeinde Neuried eine Lösung finden: es wird auch einen Platz fünf und sechs geben, heißt es in einer Mitteilung des veranstaltenden TuS Altenheim. Unabhängig davon, dass somit ein paar Mannschaften mehr angenommen werden konnten, möchte man den engen Zeitplan entzerren und den Teams adäquate Bedingungen zum „Warm Up“ geben.

Weitere Plätze stehen für die Spiele bereit

Handballvorstand und treibende Kraft Jochen Adam erklärt: „Sicherlich spornt es uns immer wieder an, wenn man das Interesse der Teams mitbekommt. Ich glaube mit Platz fünf und sechs haben wir einen guten Kompromiss gefunden, zwischen der Anzahl der Mannschaften und somit auch Gästen auf dem Platz, als auch der Qualitätsmerkmale wie ein entzerrter Zeitplan um Stoßzeiten sowohl im Rahmen des Spiel- als auch des Wirtschaftsbetriebs zu verringern oder mehr Platz zu bieten fürs Warm Up. Hier möchte ich mich im Namen des TuS Altenheim ganz besonders bei der Gemeinde Neuried bedanken, die uns unkompliziert unterstützt und uns die temporäre Nutzung des angrenzenden Skateparks erlaubt.“

Mittwoch startet mit Firmenturnier

Ab 17 Uhr geht es am Mittwoch, 18. Juni, mit dem Firmenturnier los und – traditionell – heizt die Partyband Wilde Engel am Abend ein.

Am Donnerstag werden dann Laien- und Hobbymannschaften auf den Platz gebeten – in erster Linie geht es hier ab 10.30 Uhr um den Spaß im Sand, weshalb keine männlichen und erstmals auch keine weiblichen Aktiven mitspielen dürfen, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Turnierinformationen auf der Homepage des Veranstalters geben weitere Details.

Malle- Ikone Peter Wackel ist am Samstag zu Gast

Bevor beim Karaokeabend jeder zum Star werde kann, wird noch der Kostümpreis unter den teilnehmenden Mannschaften vergeben.

Der Freitag startet gegen 14 Uhr mit dem Beach-Blitz-Turnier um dem Hilzinger-Cup. Eine verkürzte Spielzeit von ein mal acht Minuten forderte ein schnelles Spielgeschehen. Die Zuschauer können es dagegen gemütlicher angehen lassen und sich im Küchenbereich eine Stärkung holen – es wird laut Ankündigung ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Snacks angeboten – auch vegetarisch.

Mit Einsetzen der Dämmerung werde es im Festzelt lauter, die Shotbar und die Cocktailbar treffen letzte Vorbereitung und die abendliche Helferschicht macht sich bereit, bevor das Abendprogramm mit „Bass und Beatz“ von DJ „M.Atze und Marius M.“ eingeläutet wird – der Höhepunkt des Abends wird dann der Auftritt von Yung Yury („Lovescars“) und Felix Harrer („drei Haselnüsse“).

German-Beach-Open am Samstag ab 15 Uhr

Frisch ausgeruht startet am Samstag gegen 9 Uhr das Glaswohnen.de-Fun-Turnier und gegen 15 Uhr das German-Beach-Open Turnier. Die Aldner Beach Days sind als GBO-Supercup gelistet und es wird rund 1200 Punkte zu verteilen geben. Den ersten drei Plätzen winkt ein Preisgeld – der erste Platz erhält 600 Euro, Platz zwei bekommt 300 Euro und Platz drei wird mit 150 Euro bedacht. „Der Turniersamstag verspricht viele Pirouetten und Kempa-Tore, bevor die Malle- Ikone Peter Wackel die Gäste ins Zelt holt“, heißt es weiter. Die Aldner Beach Days finden am Sonntag gegen 14.30 Uhr ihr Ende, sobald die GBO Finalrunde gespielt wurde.

Karten und Regeln

Wer bereits jetzt schon weiß, dass er Dauergast ist, dem sei das Festivalticket (in Form eines Armbands; ab 18 Jahre) für 32 statt 37 Euro empfohlen – dies berechtigt zum Einlass an allen Abendveranstaltungen. Ab 17 Uhr öffnet die Abendkasse (elektronische Zahlung möglich; kein Vorverkauf). Weitere Informationen zum sportlichen Teil, als auch den Abendveranstaltungen (inklusive Regelungen für Teilnahme U 18) finden sich unter www.aldnerbeachdays.de.