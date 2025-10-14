Aldinger Todesfall nach Streit: Anklage lautet Totschlag

Der Angeklagte soll sodann seinem Bekannten ein Kabel um den Hals gelegt und so lange zugezogen haben, bis dieser zu Tode gekommen sei. Der Angeklagte stellte sich später selbst und führte die Polizei zur Leiche. Termine zur Hauptverhandlung sind bestimmt auf den 15., 16. und 20. Oktober, jeweils 9 Uhr, Saal 201. Angehörige des Getöteten haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Zum Termin sind bislang zwölf Zeugen, zwei Sachverständige und ein Dolmetscher geladen.