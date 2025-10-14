Aldinger Todesfall nach Streit: Anklage lautet Totschlag
Wegen Totschlags muss sich ein Angeklagter verantworten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Ein 36-jähriger Deutscher, wohnhaft in Spaichingen, muss sich ab 15. Oktober wegen Totschlags vor dem Schwurgericht verantworten.

Die 1. Schwurgerichtskammer verhandelt ab Mittwoch, 15. Oktober, ab 9 Uhr, Saal 201, ein Verfahren gegen einen 36-jährigen deutschen Angeklagten, wohnhaft in Spaichingen. Der Angeklagte soll am 15. Februar 2025 an der Wohnanschrift eines Bekannten in Aldingen mit diesem in eine Auseinandersetzung geraten sein. Anschließend soll der Angeklagte verletzt worden sein; im Verlauf des anschließenden Gerangels seien beide zu Boden gestürzt.

 

Der Angeklagte soll sodann seinem Bekannten ein Kabel um den Hals gelegt und so lange zugezogen haben, bis dieser zu Tode gekommen sei. Der Angeklagte stellte sich später selbst und führte die Polizei zur Leiche. Termine zur Hauptverhandlung sind bestimmt auf den 15., 16. und 20. Oktober, jeweils 9 Uhr, Saal 201. Angehörige des Getöteten haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Zum Termin sind bislang zwölf Zeugen, zwei Sachverständige und ein Dolmetscher geladen.

 