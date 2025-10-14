Aldinger Todesfall nach Streit: Anklage lautet Totschlag

Ein 36-jähriger Deutscher, wohnhaft in Spaichingen, muss sich ab 15. Oktober wegen Totschlags vor dem Schwurgericht verantworten.
Die 1. Schwurgerichtskammer verhandelt ab Mittwoch, 15. Oktober, ab 9 Uhr, Saal 201, ein Verfahren gegen einen 36-jährigen deutschen Angeklagten, wohnhaft in Spaichingen. Der Angeklagte soll am 15. Februar 2025 an der Wohnanschrift eines Bekannten in Aldingen mit diesem in eine Auseinandersetzung geraten sein. Anschließend soll der Angeklagte verletzt worden sein; im Verlauf des anschließenden Gerangels seien beide zu Boden gestürzt.